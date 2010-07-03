Фото: depositphotos/Svyatkovsky

Немецкая компания BMW отзывает 315 автомобилей в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности. Об этом говорится на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки BMW X7, реализованные с апреля по май 2019 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки. При срабатывании подушка безопасности может не полностью раскрыться", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на автомобилях проверят подушки безопасности с обеих сторон. Если понадобится, их переустановят.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей Mercedes-Benz X-Class (тип 470) из-за выпадающего плафона освещения пространства для ног и риска его застревания между педалями.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с февраля по апрель 2018 года. Как уточнялось, плафон освещения держится только на подключенном проводе и может застрять между педалью тормоза и облицовкой пространства для ног. Застревание плафона может привести к тому, что педаль тормоза больше не сможет полностью вернуться в начальное положение.