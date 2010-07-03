Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей Mercedes-Benz X-Class (тип 470) из-за выпадающего плафона освещения пространства для ног и риска его застревания между педалями, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с февраля по апрель 2018 года. В пресс-службе пояснили, что плафон освещения держится только на подключенном проводе и может застрять между педалью тормоза и облицовкой пространства для ног.
Застревание плафона может привести к тому, что педаль тормоза больше не сможет полностью вернуться в начальное положение. В этом случае стоп-сигналы будут гореть постоянно.
Уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС" сообщат автовладельцам об отзыве по почте или телефону. Водителям необходимо будет привести машину в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.
Ранее Mercedes-Benz отзывал в России почти 20 автомобилей из-за датчика в электроусилителе рулевого управления. Отзыву подлежали машины, произведенные в 2018-2019 годах.
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