Названа самая популярная иномарка у россиян

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По состоянию на 1 января 2019 года самой популярной иномаркой у россиян стал автомобиль Kia Rio. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Согласно рейтингу, на сегодняшний день в нашей стране насчитывается 752 тысячи экземпляров Kia Rio. Второе место занимает Hyundai Solaris (739,2 тысячи штук). А замыкает тройку лидеров Ford Focus с результатом 737,2 тысячи зарегистрированных автомобилей. В десятку самых популярных иномарок также вошли Toyota Corolla, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Daewoo Nexia и Skoda Octavia. Всего сейчас в России числится 27 миллионов легковых иномарок.

Ранее "Автостат" назвал ТОП-10 популярных иномарок с пробегом в России. Лидерство на вторичном рынке сохраняет Ford Focus – в 2018 году его купили почти 150 тысяч россиян. Второе место заняла Toyota Corolla, которую выбрали 105 тысяч водителей. На третьей строчке – Hyundai Solaris, его купили 97 тысяч человек.

Следом в рейтинге – Kia Rio и Toyota Camry. Кроме того, в десятку лучших автомобилей также попали Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexia и Volkswagen Polo. Специалисты отмечают, что вторичный рынок следует за тенденциями на рынке новых машин. Популярность автомобиля Ford Focus эксперты объясняют с его низкой стоимостью.