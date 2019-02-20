Назван топ-10 самых продаваемых японских автомобилей в России

Самым популярным японским автомобилем в России в 2018 году стал бизнес-седан Toyota Camry. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства "Автостат".
На второй строчке рейтинга оказался кроссовер Toyota RAV4. А замкнул тройку лидеров Mitsubishi Outlander. В десятку самых популярных японских автомобилей у россиян также вошли Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. Mazda CX-5, Datsun on-DO, Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Almera и Nissan Terrano.
По данным аналитического агентства, по итогам 2018 года в России было продано 335,4 тысячи новых легковых автомобилей японских марок. Таким образом, на их долю приходится пятая часть российского рынка.
На втором месте расположился новый кроссовер Lifan Myway. На третьем месте – Chery Tiggo 3. В десятку самых продаваемых китайских автомобилей также вошли кроссовер Zotye T600, Lifan X50, Geely Atlas, Lifan Solano, Haval H6, Lifan X70 и Chery Tiggo 5.
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