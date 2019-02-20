Назван топ-10 самых продаваемых японских автомобилей в России

Фото: ТАСС/Светлана Холявчук/Интерпресс

Самым популярным японским автомобилем в России в 2018 году стал бизнес-седан Toyota Camry. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства "Автостат".

На второй строчке рейтинга оказался кроссовер Toyota RAV4. А замкнул тройку лидеров Mitsubishi Outlander. В десятку самых популярных японских автомобилей у россиян также вошли Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. Mazda CX-5, Datsun on-DO, Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Almera и Nissan Terrano.

По данным аналитического агентства, по итогам 2018 года в России было продано 335,4 тысячи новых легковых автомобилей японских марок. Таким образом, на их долю приходится пятая часть российского рынка.

Ранее специалисты назвали самый покупаемый китайский легковой автомобиль в России. Лидером по продажам стал Lifan X60. Реализация новых легковушек китайских марок в РФ по итогам минувшего года выросла на 11 процентов.

На втором месте расположился новый кроссовер Lifan Myway. На третьем месте – Chery Tiggo 3. В десятку самых продаваемых китайских автомобилей также вошли кроссовер Zotye T600, Lifan X50, Geely Atlas, Lifan Solano, Haval H6, Lifan X70 и Chery Tiggo 5.