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17:53

Назван самый покупаемый китайский легковой автомобиль в России

транспорт экономика авто

17:53

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Фото: ТАСС/ZUMA/Martin Zabala

Lifan X60 стал лидером по числу продаж среди новых легковых автомобилей китайских марок в России в 2018 году, сообщает пресс-служба аналитического агентства "Автостат".

Реализация новых легковушек китайских марок в РФ по итогам минувшего года выросла на 11 процентов, превысив 35 тысяч единиц. Продажи Lifan X60, в очередной раз занявшего первое место, в прошлом году составили 4 096 единиц. Это на 44 процента меньше, чем в 2017 году.

На втором месте расположился новый кроссовер Lifan Myway, показавший рыночный рост в 4,5 раза. На третьем месте – Chery Tiggo 3, продажи которого выросли на 16 процентов. На четвертом месте – кроссовер Zotye T600. Lifan X50 на пятом месте показал снижение на 42 процента.

В топ-10 также вошли Geely Atlas, дебютировавший на российском рынке весной прошлого года, Lifan Solano, Haval H6, Lifan X70, который является новичком рынка, и Chery Tiggo 5.

Ранее стало известно, что в России скоро исчезнут автомобили дешевле миллиона рублей. Эксперты связывают это с повышением НДС и падением курса рубля. В итоге импортные модели подорожали почти вдвое относительно уровня 2014 года. Специалисты считают, что по результатам года автомобили подорожают на 4–7 процентов в массовом сегменте и на 5 – в премиальном.

транспорт экономика авто

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