В России исчезнут дешевые автомобили

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Автомобили дешевле миллиона рублей скоро исчезнут в России, сообщает газета "Известия".

Эксперты связывают это с повышением НДС и падением курса рубля. В итоге импортные модели подорожали почти вдвое относительно уровня 2014 года.

По данным агентства "Автостат", в 2019 году бюджетные модели Hyundai Solaris и Lada Vesta впервые пересекли психологически важную отметку в один миллион рублей. "АвтоВАЗ" начал продажи седана Lada Vesta Sport со стартовой ценой в 1009900 рублей, а седан Hyundai Solaris в максимальной комплектации с дополнительным оснащением обойдется в 1,1 миллиона рублей. Повышается стоимость и других марок автомобилей, в том числе машин класса "люкс".

Специалисты полагают, что дальнейший рост цен неизбежен. По результатам года автомобили подорожают на 4–7 процентов в массовом сегменте и на 5 – в премиальном.