В России исчезнут дешевые автомобили

Автомобили дешевле миллиона рублей скоро исчезнут в России, сообщает газета "Известия".
Эксперты связывают это с повышением НДС и падением курса рубля. В итоге импортные модели подорожали почти вдвое относительно уровня 2014 года.
По данным агентства "Автостат", в 2019 году бюджетные модели Hyundai Solaris и Lada Vesta впервые пересекли психологически важную отметку в один миллион рублей. "АвтоВАЗ" начал продажи седана Lada Vesta Sport со стартовой ценой в 1009900 рублей, а седан Hyundai Solaris в максимальной комплектации с дополнительным оснащением обойдется в 1,1 миллиона рублей. Повышается стоимость и других марок автомобилей, в том числе машин класса "люкс".
Специалисты полагают, что дальнейший рост цен неизбежен. По результатам года автомобили подорожают на 4–7 процентов в массовом сегменте и на 5 – в премиальном.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.