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08:18

ФАС России готова выяснить причины повышения цен на автомобили

транспорт экономика эксклюзив

08:18

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России готовы исследовать причины роста цен на автомобили. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее в СМИ прошла информация о том, что в связи с ростом цен на машины дешевые модели по цене ниже миллиона рублей скоро исчезнут в России.

"На текущий момент в ФАС России не поступали обращения по вопросу роста цен на автомобили. К тому же стоит отметить, что на нерегулируемых рынках контроль за ценами ФАС России уполномочен осуществлять только в отношении доминирующих хозяйствующих субъектов. Поэтому в случае поступления заявления по поводу роста цен на автомобили ФАС России будет исследовать состояние конкуренции на рынке и причины повышения цен", – пояснили в пресс-службе.

Эксперты связывают удорожание автомобилей с повышением НДС и падением курса рубля. В итоге импортные модели увеличились в цене почти вдвое относительно уровня 2014 года.

По данным агентства "Автостат", в 2019 году бюджетные модели Hyundai Solaris и Lada Vesta впервые пересекли психологически важную отметку в один миллион рублей. "АвтоВАЗ" начал продажи седана Lada Vesta Sport со стартовой ценой в один миллион и 9,9 тысячи рублей, а седан Hyundai Solaris в максимальной комплектации с дополнительным оснащением обойдется в 1,1 миллиона рублей. Повышается стоимость и других марок автомобилей, в том числе машин класса "люкс".

Специалисты полагают, что дальнейший рост цен неизбежен. По результатам года автомобили подорожают на четыре-семь процентов в массовом сегменте и на пять – в премиальном.

Также ФАС не ожидает резкого изменения цен на авиабилеты в связи со сближением ставок аэропортовых сборов, взимаемых с российских и иностранных авиакомпаний. Сейчас сборы для иностранных компаний в три-три с половиной раза превышают аналогичные сборы для российских авиаперевозчиков. Ранее сообщалось, что билеты на рейсы российских авиакомпаний подорожали на внутренних линиях в среднем на пять-девять процентов. Ведущие агрегаторы продажи авиабилетов уточняют, что это связано с ростом НДС в начале 2019 года.

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Федотов Анатолий
транспорт экономика эксклюзив

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