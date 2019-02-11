ФАС не ожидает резкого изменения цен на авиабилеты

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Сближение ставок аэропортовых сборов, взимаемых с российских и иностранных авиакомпаний, не приведет к резкому изменению цен на билеты. Такое мнение высказали в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

"Балансирование ставок будет осуществляться планово при установлении тарифов на очередной период регулирования", – цитирует Агентство "Москва" представителя ведомства.

Также отмечается, что ситуация не отразится на сборах по внутрироссийским маршрутам. Речь идет только о международных рейсах.

Сейчас сборы для иностранных компаний в 3-3,5 раза превышают аналогичные сборы для российских авиаперевозчиков. Действующие тарифы для российских перевозчиков существенно ниже аналогичных в европейских аэропортах.

Ранее сообщалось, что билеты на рейсы российских авиакомпаний подорожали на внутренних линиях в среднем на пять-девять процентов. Ведущие агрегаторы продажи авиабилетов уточняют, что это связано с ростом НДС в начале 2019 года.

В разговоре с порталом Москва 24 исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев предположил, что дело не только в изменении НДС. Не в меньшей степени на это повлияли: рост цен на топливо, изменение курса рубля, а также увеличение расходов на аэропортовое обслуживание и фонд оплаты труда. По итогам 2018 года многие авиакомпании оказались в убытке, потеряв миллиарды рублей. Именно поэтому возникла необходимость в постепенном повышении цены.