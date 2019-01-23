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Эксперт объяснил повышение цен на авиабилеты

"Чудес не бывает": эксперт – о взлете цен на авиабилеты

транспорт эксклюзив

17:45

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Фото: depositphotos/peshkova

Билеты на рейсы российских авиакомпаний подорожали на внутренних линиях в среднем на пять-девять процентов. Ведущие агрегаторы продажи авиабилетов уточняют, что это связано с ростом НДС в начале 2019 года.

В разговоре с порталом Москва 24 исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев предположил, что дело не только в изменении НДС. Не в меньшей степени на это повлияли: рост цен на топливо, изменение курса рубля, а также увеличение расходов на аэропортовое обслуживание и фонд оплаты труда.

Кроме того, Пантелеев напомнил, что по итогам 2018 года многие авиакомпании оказались в убытке, потеряв миллиарды рублей. Именно поэтому возникла необходимость в постепенном повышении цены, объясняет собеседник портала Москва 24.

"В 2018 году относительно 2016 и 2017 о каком-то росте тарифов говорить не приходилось. Поэтому, если мы посмотрим на минувшие три года, стоимость авиаперевозок увеличивалась медленнее, чем темпы инфляции и, естественно, значительно медленнее, чем издержки авиакомпаний. Чудес не бывает: очевидно, что при убыточности отрасли, если ситуация не изменится, то кто-то накопит столько убытков, что не сможет в какой-то из дней взлететь", – отметил Пантелеев.

Особенно тяжелым периодом для авиакомпаний стали новогодние праздники, полагает эксперт. А очередной кризис, вероятно, наступит в августе-сентябре 2019 года.

При этом Пантелеев напомнил, что правительство обещало в конце первых трех месяцев 2019 года принять решения по поддержке отрасли авиаперевозок. Тогда можно будет обойтись без существенного увеличения тарифов.

"Сейчас у рынка есть две надежды: либо кто-то из относительно крупных компаний прекратит полеты, и оставшимся будет проще, поделив между собой пассажиров, увеличить свои финансовые показатели. Либо будут как-то изменены внешние условия. Последние – это топливные акцизы, разовая компенсация, связанная с ростом цен на авиатопливо, а также разрешение на чартеры в Египет. Это бы дало возможность авиакомпаниям вернуться на, пожалуй, самый востребованный сегмент международных перевозок", – заключил Пантелеев.

В конце декабря 2018 года россиян предупредили о росте цен на авиабилеты. Эксперты объяснили это удорожанием авиакеросина и нестабильностью рубля. По данным Росавиации, в прошлом году средняя стоимость тонны авиакеросина ТС-1 выросла на 9,7 процента, достигнув 53,97 тысячи рублей. При этом закупка авиакеросина занимает от 25 до 40 процентов в списке затрат авиакомпаний.

Евгения Маркова

транспорт эксклюзив

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