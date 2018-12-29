Эксперты предрекли рост цен на авиабилеты в 2019 году

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Начало 2019 года отметится ростом стоимости авиабилетов. Такой прогноз дали билетные агрегаторы, сообщают "Известия".

Отмечается, что за перелет придется заплатить минимум на 5–7% дороже обычного. Эксперты связывают это с удорожанием авиакеросина и нестабильностью рубля.

За 11 месяцев уходящего года средняя стоимость тонны авиакеросина ТС-1, по данным Росавиации, выросла на 9,7%, достигнув 53,97 тысяч рублей. При этом закупка авиакеросина занимает от 25% до 40% в списке затрат авиакомпаний.

На росте расходов перевозчиков отражается и ослабление рубля. Оно приводит к увеличению стоимости владения иностранными воздушными судами, которые составляют большую часть парка.

Ранее Госдума поддержала законопроект, предусматривающий штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Речь идет о ситуациях, когда перевозчик намеренно продает на рейс билетов больше, чем мест в самолете.