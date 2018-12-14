Авиакомпании начнут штрафовать за "лишних" пассажиров

Авиакомпании будут штрафовать за овербукинг. Законопроект об этом уже поддержали в Госдуме, передает телеканал Москва 24.
Как напомнили специалисты, овербукинг означает, что перевозчик намеренно продает на рейс билетов больше, чем мест в самолете. Руководство авиакомпании рассчитывает, что часть пассажиров не придут на посадку.
Согласно законопроекту, за продажу "лишних" билетов авиаперевозчиков предложили наказывать штрафами в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Это означает, что овербукинг запретят, пояснили эксперты. Они уже подсчитали, что, если закон примут, цены на авиабилеты повысятся. По словам аналитиков, авиакомпании будут компенсировать пустые места в самолете за счет кошельков других пассажиров.
В августе Минтранс РФ предложил ввести строгую финансовую ответственность для авиакомпаний за намеренный овербукинг. По словам представителей ведомства, штрафы помогут защитить права пассажиров, а для самих перевозчиков будут ощутимыми, но посильными.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали, в каких случаях можно вернуть деньги за невозвратные авиабилеты. Компенсировать стоимость билета можно, если пассажир не попал на борт не по своей вине: например, если места не хватило из-за овербукинга, а также в случае болезни самого пассажира или летящего с ним его близкого родственника. Тем, кто не смог вылететь не по своей вине, в Генпрокуратуре советуют сначала написать заявление в авиакомпанию, а уже потом, если она бездействует, обращаться за помощью к ним.
При этом в ведомстве напомнили, что пассажир, приобретающий невозвратный билет, добровольно отказывается от некоторых льгот и идет на определенный риск в обмен на более низкую стоимость.
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