02 ноября 2018, 14:47

Город

В Генпрокуратуре рассказали, как вернуть деньги за невозвратные авиабилеты

Пассажиры авиарейсов в некоторых случаях могут вернуть стоимость билета, даже если он невозвратный. Об этом сообщил заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев. Компенсировать стоимость билета можно в том случае, если пассажир не попал на борт не по своей вине.

По словам Опенышева, соответствующие требования содержатся в законодательстве.

"Если человек пришел вовремя, а рейс отменили, то он имеет право потребовать, чтобы ему оплатили (стоимость билета). Или тот же овербукинг, когда рейс есть, а места ему не хватило, также в случае его болезни или болезни летящего с ним его близкого родственника – это тоже может рассматриваться как основание для возврата невозвратных билетов", – приводит слова Опенышева ТАСС.

Если пассажир не смог вылететь не по своей вине, в Генпрокуратуре советуют сначала написать заявление в авиакомпанию, а уже потом, если она бездействует, обращаться за помощью к ним.

Также представитель Генпрокуратуры напомнил, что пассажир, приобретающий невозвратный билет, добровольно отказывается от некоторых льгот в обмен на более низкую стоимость. "Человек принимает решение, это его право, но он должен понимать и риск, который он несет", – отметил Опенышев.

