Слетать в Европу по дешевке: стоит ли сейчас покупать авиабилеты?

Аналитики выяснили, что стоимость авиабилетов на новогодние праздники в этом году в среднем на 47 процентов ниже уровня прошлого года. Так, в период с 20 декабря по 7 января можно найти билеты за 20 тысяч рублей в Италию, в Прагу можно купить билет за 16 тысяч, а в Хельсинки на Новый год и вовсе можно слетать, потратив чуть более 10 тысяч. С чем связана такая низкая стоимость и нужно ли сейчас брать билеты, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Снижение спроса

Многие россияне уезжают на новогодние праздники в зарубежные поездки. Кто-то летит в теплые страны – поближе к экватору, а кто-то – в более близкую Европу. Среди европейских городов, как правило, лидируют Прага, Берлин и Париж. В ближнем зарубежье обычно спросом пользуются Кишинев, Тбилиси и Баку, а в дальнем − Бангкок, Дубай и Стамбул.

Сейчас цены в среднем упали в два раза по сравнению с прошлым годом. Например, самые дешевые билеты в Берлин обойдутся почти в 12 тысяч рублей, а в Прагу – одно из самых популярных новогодних направлений у россиян – в 16 тысяч. Также с 20 декабря по 7 января можно найти билеты в Испанию всего за 15 тысяч рублей. Лететь, правда, придется лоукостером. Комфорт стоит чуть дороже – в районе 21 тысячи. За 20 тысяч можно улететь в Италию, а в португальский Лиссабон – за 26 тысяч.

По словам ведущего эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрея Крамаренко, низкие цены на международные перелеты в первую очередь связаны с девальвацией рубля.



Андрей Крамаренко "В теории, девальвация рубля должна привести к подорожанию билетов на международные маршруты, так как они ориентированы на валюту. С другой стороны, спрос провалился настолько, что авиакомпании вынуждены значительно снизить тариф, причем не только на Новый год. Цены "провалились" уже в сентябре-октябре. Из-за того, что спрос на предварительное бронирование упал почти до нуля, – тарифы тоже очень сильно занизили".

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина



Крамаренко добавил, что из-за падения курса рубля значительно выросла и стоимость пребывания за рубежом – проживание, питание, экскурсии.

"Стоимость перелета – это не ключевая составляющая для зарубежного путешествия. Подорожало все, поэтому девальвация рубля на 10% приводит к тому, что спрос на туристические поездки за рубеж снижается минимум на 15 процентов", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.

Согласно экспертному анализу , самый дорогой европейский отдых ждет путешественников в Венеции – двое суток там обойдутся примерно в 500 евро. На втором месте – Париж (398 евро), а на третьем расположилась Барселона (378 евро). В первую пятерку рейтинга также вошли Вена (362 евро) и Брюгге (359 евро). Самыми дешевыми оказались Белград (148 евро), Бухарест (174 евро) и Порту (183 евро). Чтобы установить стоимость поездки на уикенд, эксперты посчитали расходы на оплату двух ночей в трехзвездочном отеле, трансфер, туристический проездной и ужин из трех блюд. Также учитывалась стоимость входных билетов в главные достопримечательности города, в музей и в художественную галерею. Еще одним пунктом при подсчете стала цена на пиво, также эксперты включили в траты стоимость вина, кофе и газировки.



Брать ли билеты?

Руководитель интернет-портала AVIA.RU Роман Гусаров рассказал, что самые дешевые билеты на самолет, как правило, невозвратные. Поэтому существует риск остаться без отпуска и потерять деньги.



Роман Гусаров "Здесь есть некий элемент риска, так как билеты по минимальным тарифам продаются на невозвратной основе, и трудно предугадать, сможет ли пассажир полететь или не сможет, не возникнут ли форс-мажоры. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского".

Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко также уверен в том, что сегодня далеко не каждый покупает билеты на самолет заранее, планируя отпуск за рубежом. Он рекомендует перевести все накопления для отдыха в валюту, чтобы не зависеть от курса рубля.

"Сейчас уверенно могут покупать билеты в том числе те, кто готов перевести свои накопления на эту поездку в валюту, включая расходы в зарубежной стране. Но таких людей, которые могут ликвидировать все риски, не так много", – отметил он.

При этом, по его словам, Новый год наиболее обеспечен потребительским спросом, чем "непиковое" время. "Новый год – традиционный сезон отпусков, и люди планируют такие поездки заранее, копят деньги. А простая поездка в Берлин в декабре (например, чтобы сходить в музей и выпить хорошего пива) обычно может отмениться в последний момент", – заключил Крамаренко.