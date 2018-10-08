Названы самые популярные направления для отдыха в ноябре

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Самыми популярными среди российских туристов на ноябрьские праздники стали Турция, Россия, Таиланд, Доминикана и ОАЭ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что традиционно лидируют безвизовые страны с пляжным отдыхом. Среди пляжных также пользуются спросом курорты Гоа, Вьетнама, Кубы, Кипра и Иордании. А среди экскурсионных направлений по традиции лидируют Чехия, Франция, Италия и страны Балтии.
Среди внутренних направлений с большим отрывом по количеству бронирований лидирует Сочи, за ним следуют Крым и Минеральные Воды, где востребовано санаторно-курортное лечение. Также популярны экскурсионные Санкт-Петербург, Москва, Казань и Золотое кольцо.
Туроператоры отмечают, что в целом спрос на путевки в начале ноября, которые приходятся на праздничные 3, 4 и 5 ноября, соответствует уровню прошлого года. При этом не все россияне могут себе позволить поездки на ноябрьские праздники, предпочитая сберечь денежные средства для путешествий в новогодние каникулы.
День народного единства отмечается 4 ноября с 2005 года. Это российский государственный праздник. В этом году россияне отдохнуть три дня – с 3 по 5 ноября.
Ранее Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой одобрила график праздничных и выходных дней в 2019 году.
На Новый год в России будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. Два выходных − 23 и 24 февраля − ожидают россиян на День Защитника Отечества. На Международный женский день выходные продлятся с 8 по 10 марта. А долгие майские "каникулы" порадуют с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.
В честь Дня независимости РФ в 2019 году выходным объявлено 12 июня, а праздники по случаю Дня народного единства продлятся три дня − с 2 по 4 ноября.
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