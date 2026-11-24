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Решение о переименовании одной из столичных улиц в честь бессменного ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова относится к полномочиям городских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью RTVI.

"Дело в том, что это не прерогатива Кремля. Это же городские власти решают", – отметил Песков.

Предложение назвать одну из московских улиц в честь Маслякова прозвучало во время игры КВН по случаю 65-летия передачи. Она прошла 18 ноября и была посвящена памяти ведущего, умершего в сентябре 2024 года.

Ранее столичные власти решили переименовать Проектируемый проезд № 5108 в Южном административном округе Москвы в улицу Героев-Железнодорожников. Проезд расположен в районах Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

Инициативу назвать его в честь железнодорожников, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, поддержали жители столицы. Голосование проходило в проекте "Активный гражданин".

