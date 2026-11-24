Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Останкинскую телебашню в Москве 1 декабря украсит подсветка с символикой Всероссийского казачьего общества. В этот день аналогичное оформление появится еще более чем на 15 телебашнях в разных городах страны, сообщили в пресс-службе организации.

На медиафасадах разместят изображение символики общества и бегущую строку в поддержку Большого круга – собрания организации. К акции присоединятся башни Благовещенска, Костромы, Кызыла, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

Сам Большой круг пройдет в Москве 1 декабря и соберет более 1,3 тысячи участников. Выборные казаки представят интересы свыше 2,1 тысячи казачьих обществ, входящих во Всероссийское казачье общество и работающих в 80 регионах России.

Ранее столица уже не раз подсвечивала Останкинскую телебашню в поддержку значимых событий и праздников. В День народного единства, 4 ноября, на медиафасаде включали праздничную подсветку, а в июле башня присоединялась к акции ко Дню семьи, любви и верности, где на экранах показывали ролик о счастливой семье и символы ромашек.