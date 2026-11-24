Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций до 16:00 среды, 25 ноября. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

"Эта мера принята в целях обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Решение связано с прогнозируемыми сложными метеоусловиями. Ограничения должны помочь сохранить установленные стандарты обслуживания авиакомпаний и пассажиров.

Несмотря на снегопад, Шереметьево продолжает работать. В терминалах обстановка спокойная, скопления пассажиров нет. Авиакомпании вместе со службами аэропорта корректируют расписание и принимают оперативные решения, чтобы поддержать надежность и регулярность перевозок.

В частности, часть рейсов компании "Победа" обслужат во Внуково вместо Шереметьево. В пресс-службе перевозчика уточнили, что 24 ноября через Внуково выполнят четыре рейса: DP-6816 Чебоксары – Москва, DP-6541 Москва – Екатеринбург, DP-6942 Сочи – Москва и DP-6567 Москва – Челябинск.

На 25 ноября во Внуково назначены еще четыре рейса: DP-6542 Екатеринбург – Москва, DP-6965 Москва – Волгоград, DP-6572 Челябинск – Москва и DP-6905 Москва – Владикавказ.

Пассажирам рекомендуют учитывать смену аэропорта и заранее продумывать маршрут до нового аэропорта отправления.

В Московском регионе из-за сильного снегопада и метели объявили желтый уровень погодной опасности. Ночью 25 ноября температура опустится до минус 6 градусов. Высота снежного покрова в отдельных районах может достичь 20 сантиметров.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. В Шереметьево заявляли, что аэропорт работает в усиленном режиме, но штатно. Во Внуково также подтвердили штатную работу. Аэропорт Жуковский продолжает принимать и отправлять самолеты по расписанию, а в Домодедово взлетно-посадочную полосу за день очищали трижды.