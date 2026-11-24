24 ноября, 18:41Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оценка ущерба с привлечением дендролога поможет взыскать компенсацию за незаконно спиленные на участке собственника деревья. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Ранее учитель из Подмосковья пожаловался в Сети, что на унаследованном им участке в закрытом СНТ соседи спилили две большие березы. Свои действия нарушители объяснили договоренностью с отцом педагога.
То, что соседи проникли на чужой земельный участок без согласия собственника, да еще и причинили ущерб, спилив деревья, нарушает закон, подчеркнула Ярмуш.
Более того, собственник земельного участка может вызвать дендролога и заказать экспертизу для оценки ущерба, а затем обратиться в суд, чтобы заставить соседей все компенсировать. В этой ситуации есть шанс потребовать и возмещения морального вреда.
"При этом опровержение вины – это обязанность ответчика. А у него мало шансов, ведь в данном случае договоренность с умершим человеком не имеет никакой силы, особенно если она была сделана в устной форме", – добавила юрист.
Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что, даже если деревья во дворе разрослись настолько, что в квартирах на нижних этажах стало темно, самовольно срубить или обрезать растения нельзя. В противном случае предусмотрен штраф по статье 8.28 КоАП РФ в размере от 3 до 4 тысяч рублей.