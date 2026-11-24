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Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, приостановили в обоих направлениях. Ограничение действует с 18:00 вторника, 24 ноября, до особого распоряжения, сообщило МЧС Южной Осетии.

Запрет распространяется на все виды транспорта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, уточнили в ведомстве.

Транскавказская автомагистраль Алагир – Цхинвал остается единственной автомобильной дорогой, связывающей Россию с Южной Осетией. Трасса подвержена воздействию природных явлений. В межсезонье угрозу представляют сели и камнепады, а зимой – снежные лавины.

Особенно опасным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля. На нем расположены более 230 лавинных очагов, свыше 170 из которых угрожают автотранспорту и могут привести к образованию завалов на дороге.

Решение о введении ограничений на фоне непогоды также ввели в аэропортах столичного авиаузла. Шереметьево ограничил количество взлетно-посадочных операций до 16:00 25 ноября для обеспечения безопасности полетов. Часть рейсов "Победы" перенесли во Внуково, но в терминалах Шереметьево обстановка остается спокойной.

В связи с обильными снегопадами и метелью, бушующими на территории Московского региона, введен желтый уровень погодной опасности. Ночью 25 ноября ожидается до минус 6 градусов, а снежный покров может достичь 20 сантиметров в отдельных районах.