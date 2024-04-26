Белоруссия прописала в своей военной доктрине возможность помощи союзникам

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В Белоруссии утвердили военную доктрину, согласно которой страна сможет предоставить военную помощь своим союзникам в случае агрессии против них. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Вопросы применения Минском военной силы в целях защиты Союзного государства определяются международными договорами, которые заключены с РФ, и решаются в составе региональной группировки войск двух стран.

В доктрине также указывается, что Белоруссия будет считать агрессию против одного из государств-членов ОДКБ агрессией против всех стран объединения. В такой ситуации Минск предоставит необходимую помощь, в том числе военную, стране, подвергшейся нападению.

Авторы документа также заявили, что западные страны ведут целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в Союзном государстве и ОДКБ. В частности, претензии Польши на региональное лидерство и конфронтационная политика балтийских стран обуславливают "тенденцию неприкрытого вмешательства с их стороны во внутренние дела Белоруссии", говорится в доктрине.

Что касается интенсивных военных приготовлений стран Восточной Европы, то они создают условия для использования их в прокси-войне Запада против Белоруссии и ее союзников, как следует из опубликованного документа.

Ранее председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам республики.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сотрудничество России и Белоруссии в области космических технологий является приоритетным направлением во взаимоотношениях двух стран.