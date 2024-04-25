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25 апреля, 16:00

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Глава КГБ Белоруссии: пресечены удары дронами из Литвы по объектам в Минске

В КГБ Белоруссии заявили, что пресекли удары дронами из Литвы по объектам в Минске

Фото: ТАСС/Zuma

Белорусские силовики предотвратили удары дронами из Литвы по объектам в Минске. Об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

"Комитетом госбезопасности при взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых, чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах", – приводит его слова РИА Новости.

Тертель добавил, что работа в данном направлении продолжается. Однако раскрыть детали произошедшего комитет пока не может.

Ранее белорусские пограничники сбили ударный дрон, принадлежащий Украине, в Гомельской области. Пограничному наряду пришлось применить штатное вооружение, после чего элемент, который был прикреплен к дрону, взорвался. О пострадавших не сообщалось.

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