КГБ Белоруссии: в Литве и Польше производят дроны для ударов по стране

25 апреля, 14:20Политика
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Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам республики. Его слова передает РИА Новости.
Уточняется, что Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе проходит во Дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что 25 апреля его участники примут решение об утверждении проектов новых военной доктрины и концепции национальной безопасности страны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Украину о десятикратном ответе РФ из-за атак БПЛА. По его словам, Россия оперативно ответит, если Киев продолжит атаковать ее территории с помощью беспилотников.
Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине