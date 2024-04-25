КГБ Белоруссии: в Литве и Польше производят дроны для ударов по стране

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Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам республики. Его слова передает РИА Новости.

Уточняется, что Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе проходит во Дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что 25 апреля его участники примут решение об утверждении проектов новых военной доктрины и концепции национальной безопасности страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Украину о десятикратном ответе РФ из-за атак БПЛА. По его словам, Россия оперативно ответит, если Киев продолжит атаковать ее территории с помощью беспилотников.

