Песков назвал нагнетанием напряженности планы создания в Литве военной базы у границ с РФ

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Планы Германии создать военную базу в Литве к 2027 году рядом с границами России является продолжением нагнетания напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, эта ситуация – создание очагов опасности для РФ у ее границ, что требует специальных мер по обеспечению собственной безопасности.

Ранее Песков сообщал, что активные действия со стороны Украины требуют от российских спецслужб повышенной готовности. По его словам, под этим подразумевается готовность силовиков обеспечить безопасную обстановку.

До этого официальный представитель Кремля указал, что РФ не приемлет любых правил, навязанных ей для мирных переговоров по украинскому конфликту. Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что переговоры по урегулированию конфликта должны проходить в рамках "формулы мира" Киева.