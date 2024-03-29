Орбан заявил, что Украину спасет превращение в буферную зону между Россией и НАТО

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Для Украины станет самым подходящим вариантом создание буферной зоны между РФ и Североатлантическим альянсом, а также получение гарантии безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, передает Mandiner.

Как утверждал Орбан, если Украина не сделает этого, то киевские власти потеряют всю территорию, так как Россия не даст согласие на членство бывшей советской республики в НАТО. Кроме того, по словам премьер-министра Венгрии, он не зафиксировал какой-то угрозы России по нападению на кого-то из членов альянса.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что армия Запада окажется на Украине через 2–3 месяца. Политик напомнил, как ФРГ не была готова отправлять ВСУ оружие, решив передать только снаряжение и каски. Однако сейчас Германия передала Киеву системы ракет, "которыми можно ударить до Москвы или как минимум далеко вглубь России", заявил Орбан.

Аналогичное мнение выражал и Сийярто. Изначальный смысл состоял в том, что НАТО не является и не будет участником конфликта между РФ Украиной, уточнил он. Но в настоящее время, учитывая частые изменения в позиции лидеров Евросоюза, полностью исключать вероятность ввода войск Альянса нельзя, отметил министр.

