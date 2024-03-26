Сийярто увидел угрозу третьей мировой из-за слов об отправке армии НАТО на Украину

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Слова от имени государств – членов Североатлантического альянса о вероятности отправки на территорию Украины армии НАТО приближают риск начала третьей мировой войны. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью ТАСС.

"В такой критической ситуации не только действия, но и слова имеют огромное значение. Поэтому, когда речь идет о возможности ввода войск на Украину от имени некоторых стран – членов НАТО, это действительно опасно, потому что мы не хотим сталкиваться с угрозой", – сказал Сийярто.

Накануне Сийярто заявил, что венгерская сторона не планирует направлять ВСУ оружие, а также не намерена вводить на территорию Украины свои войска. С его слов, Будапешт никогда этого не делал.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что войска Запада могут оказаться на Украине через 2–3 месяца. Он напомнил, как Берлин не был готов отправлять Киеву оружие, решив передать только снаряжение и каски. При этом в настоящий момент Германия изменила свою позицию по этому вопросу, уточнил он.