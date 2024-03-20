Песков сообщил, что Макрон последователен в идее отправки войск на Украину

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Французский президент Эммануэль Макрон довольно последователен в своей идее отправки войск на Украину. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас ранее сказала, что слова Макрона неверно перевели. По ее мнению, французский лидер якобы не имел в виду отправку воинского контингента на Украину.

Песков же отметил, что тезисы Макрона вряд ли можно оправдать неверным переводом.

В конце февраля лидер Франции сказал, что нельзя в дальнейшем исключать возможности отправки западных войск Киеву. Позже он допустил вероятность проведения Францией наземных операций на Украине.

В свою очередь, директор СВР России Сергей Нарышкин указал, что Франция готовит военных для отправки на Украину. С его слов, на первом этапе военный контингент достигнет двух тысяч человек.

Он уточнил, что Париж боится того, что перебросить и разместить так много солдат на Украине незаметно не получится. Нарышкин считает, что французские военные станут не просто легитимной, а приоритетной целью для атак со стороны российских войск.

Новости мира: Франция намерена создать альянс из стран для отправки военных на Украину