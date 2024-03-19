Французский генерал заявил о подготовке страны к самым тяжелым конфликтам

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Французская армия ведет подготовку к самым тяжелым столкновениям, чтобы в случае необходимости отстоять свои интересы. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль.

"Чтобы обезопасить себя от агрессии и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым тяжелым столкновениям, говорит об этом и показывает это. Если хочешь мира – готовься к войне", – цитирует его Le Monde.

По словам военачальника, Франция имеет несколько важнейших преимуществ в контексте баланса сил и новых форм ведения боевых действий. В пример он привел географическое расположение страны, ее процветание внутри ЕС, а также ядерные силы сдерживания.

Вдобавок Шилль отметил, что при наличии оборонных соглашений Франции с другими государствами она не застрахована от возникающей в мире напряженности. Подготовка сил является способом выражения солидарности союзникам в Евросоюзе и НАТО.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна готова ответить на якобы возможную эскалацию со стороны РФ. Одновременно с этим он подчеркнул, что Франция не ведет войну с Россией или российским народом, однако поддерживает Украину.

