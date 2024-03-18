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Слова французского президента Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину являются контрпродуктивными и играют на руку РФ. Об этом заявил глава фракции "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар в интервью Europe 1.

По мнению политика, заявления Макрона были направлены на создание "стратегической двусмысленности" по вопросу Украины и дезориентирование России, однако в конечном итоге результат оказался противоположным, поскольку почти все страны ЕС и НАТО отвергли идею об отправке войск на Украину.

"Если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Франции, поскольку он продемонстрировал раскол в Евросоюзе и НАТО по этому вопросу", – отметил Бомпар.

В конце февраля Макрон сообщил, что участникам парижской конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.

По информации СМИ, лидеры всех французских партий отказались поддержать президента страны по данной ситуации. Они также обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт.

На днях Эммануэль Макрон также допустил проведение Парижем наземных операций на Украине в какой-то момент. Он заявил, что многие страны Европы полностью поддерживают линию Парижа.

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