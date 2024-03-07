Лидеры всех партий Франции отказались поддержать Макрона по ситуации на Украине – СМИ

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Лидеры всех французских партий отказались поддержать президента страны Эммануэля Макрона по ситуации на Украине, передает BFMTV.

В СМИ уточнили, что перед голосованием в парламенте страны Макрон решил обсудить с оппозицией вопрос заключенного соглашения о безопасности с Украиной. Документ рассчитан на 10 лет и предполагает поставку Киеву различного вооружения, обучение солдат Вооруженных сил Украины и организацию производства французского оружия на территории страны.



По данным журналистов, после трехчасовых переговоров партиям так и не удалось достичь консенсуса по вопросу о лимитах в поддержке Украины. Они обвинили президента страны во втягивании Парижа в конфликт и упрекнули его в том, что он ранее не советовался с Национальным собранием по данному вопросу.

Как уточнил лидер "Национального объединения" Жордан Барделла, вопрос отправки войск на Украину вызвал беспокойство внутри страны, а также побудил другие страны на мировой арене изолировать Париж.

"Необходимо провести красные линии, чтобы Франция не стала соучастницей конфликта", – сказал он.

По словам главы партии коммунистов Фабьена Русселя, основные противоречия между партиями возникли на фоне того, сколько средств можно вложить в поддержку ВСУ. А лидер партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар подчеркнул, что лучше бы "президент выбрал пути диалога".

В свою очередь, глава республиканцев Эрик Сьотти предположил, что лидер страны будет использовать помощь Киеву из-за избирательной кампании в Европарламент. Он назвал такой вариант неприемлемым.

О возможности отправки войск стран Запада на Украину Макрон заявил 27 февраля. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Париж своими действиями все больше втягивает свою страну в боевые действия. Это не соответствует интересам французов, подчеркивал Песков.