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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил во лжи президента Франции Эммануэля Макрона после его заявлений об украинском конфликте. Об этом он написал в социальной сети X.

"Всего за 30 минут безумец Макрон произнес по меньшей мере восемь нелепостей и большой лжи о войне на Украине", – высказался политик.

Филиппо призвал восстановить правду, чтобы вырваться из "смертельной ловушки манипуляций" и защитить мир. По его мнению, Макрон лгал о Минских соглашениях, оценке реального уровня угрозы и объемах денег, вливаемых в конфликт на Украине.

Ранее французский президент заявил в интервью, что "сделал все ради мира на Украине", упомянув Минские соглашения. Он также заявил, что победа России является главной угрозой будущего и безопасности Франции и Европы.

Макрон сообщил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит", добавив при этом, что Париж не ведет войну с РФ, но поддерживает Киев.

По его мнению, достичь прочного мира можно, если Крым перейдет в состав Украины.



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