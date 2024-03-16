16 марта, 04:01Политика
Французский политик после слов Макрона призвал раскрыть правду о конфликте на Украине
Фото: 123RF/sylv1rob1
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил во лжи президента Франции Эммануэля Макрона после его заявлений об украинском конфликте. Об этом он написал в социальной сети X.
"Всего за 30 минут безумец Макрон произнес по меньшей мере восемь нелепостей и большой лжи о войне на Украине", – высказался политик.
Филиппо призвал восстановить правду, чтобы вырваться из "смертельной ловушки манипуляций" и защитить мир. По его мнению, Макрон лгал о Минских соглашениях, оценке реального уровня угрозы и объемах денег, вливаемых в конфликт на Украине.
Ранее французский президент заявил в интервью, что "сделал все ради мира на Украине", упомянув Минские соглашения. Он также заявил, что победа России является главной угрозой будущего и безопасности Франции и Европы.
Макрон сообщил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит", добавив при этом, что Париж не ведет войну с РФ, но поддерживает Киев.
По его мнению, достичь прочного мира можно, если Крым перейдет в состав Украины.
Новости мира: Франция намерена создать альянс из стран для отправки военных на Украину
Читайте также
- Нарышкин счел безумной мечтой слова Макрона о возможной отправке военных НАТО на Украину
- Макрон начал рассматривать отправку войск на Украину на фоне "слабости" ВСУ – СМИ