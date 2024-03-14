Макрон начал рассматривать отправку войск на Украину на фоне "слабости" ВСУ – СМИ

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Франция обеспокоена "слабостью" ВСУ на фоне последних событий в украинском конфликте и рассматривает вариант отправки своих военных. Однако страна опасается эскалации, пишет Le Monde.

По данным газеты, французские власти обсуждали в обстановке строжайшей секретности отправку военнослужащих с 2023 года. В частности, вопрос затрагивался на заседании совета министров 12 июня 2023 года, после первых неудач Киева во время летнего контрнаступления.

По информации издания, 21 февраля президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце затронул ситуацию на Украине и сказал, что ему "в любом случае в наступающем году придется отправить людей в Одессу".

Между тем в материале приводятся слова начальника штаба Сухопутных войск Франции генерала Пьера Шилля, который заявил, что высказывания Макрона о возможной отправке войск на Украину являются прежде всего политическим и стратегическим посланием РФ о готовности к таким шагам.

В статье также отметили резкое изменение подхода Макрона за время СВО: от звонков в Кремль до заявлений об отказе от ограничений в контексте помощи Украине. Анонимный собеседник издания считает, что французский лидер разочаровался после безуспешных дипломатических усилий и отказался от роли посредника.

Кроме того, по данным журналистов, Макрона раздражает критика в адрес Парижа за недостаточную поддержку Киева. На фоне этого в министерстве ВС Франции опубликовали сводный список предоставленной помощи.

В Европе же резкая смена курса Парижа вызывает недоумение. По данным газеты, публичное заявление Макрона о том, что он "ничего не исключает" в вопросе отправки военных на Украину, "ошеломило" и союзников в Соединенных Штатах.

В сообщении указано, что риторика Макрона продиктована в том числе желанием набрать политические очки на предстоящих выборах в Европарламент. Его главного конкурента – партию "Национальное объединение" – упрекают в чрезмерно лояльной позиции к РФ. Однако 57% опрошенных французов считают, что президент Франции поступил неправильно, выступив с идеей об отправке военных на Украину.

В конце февраля Макрон заявил, что участникам парижской конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.

Однако президент Украины Владимир Зеленский, комментируя данное заявление, подчеркнул, что Киев не нуждается в присутствии иностранных войск на территории страны.

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