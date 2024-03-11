Зеленский заявил о нехватке боеприпасов для ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности из-за нехватки боеприпасов, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"У нас есть некоторые трудности, связанные с недостатком снарядов, воздушной блокадой, российскими ракетами большой дальности и высокой плотностью российских дронов", – рассказал Зеленский в интервью французскому BFMTV.

Также лидер Украины заявил, что Киев не нуждается в присутствии иностранных войск на территории страны. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Запада на Украину. Об этом лидер Франции заявил 27 февраля.

Тогда лидеры французских партий отказались поддержать президента страны в данном вопросе. По мнению лидера оппозиционной партии "Патриоты" Флориана Филиппо, высказывания Макрона лишь увеличили количество противников вооруженного конфликта.

Однако глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск на помощь Киеву. Таким образом упраздняются наложенные на себя "красные линии", уверен он.

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