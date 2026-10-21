21 октября, 06:12Транспорт
Аэропорт Шереметьево возобновил прием самолетов
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Ограничения на полеты отменены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В настоящий момент воздушная гавань восстанавливает график полетов. В Росавиации напомнили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Меры были введены в Шереметьево в ночь на 21 октября. Аэропорт принимал и отправлял рейсы только по согласованию с соответствующими органами.
Между тем ограничения продолжают действовать в аэропорту Внуково. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
В Госдуме предложили бесплатно уведомлять пассажиров об изменениях в расписании рейсов