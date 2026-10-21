Аэропорт Шереметьево возобновил прием самолетов

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Ограничения на полеты отменены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент воздушная гавань восстанавливает график полетов. В Росавиации напомнили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры были введены в Шереметьево в ночь на 21 октября. Аэропорт принимал и отправлял рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Между тем ограничения продолжают действовать в аэропорту Внуково. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.