Временный поверенный в делах Латвии вызвана в МИД России

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Временный поверенный в делах Латвии в России Рамона Красовска вызвана в МИД. Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства.

Ей выражен решительный протест из-за требования латвийского министерства иностранных дел уволить всех сотрудников отдела соцобеспечения при консульском отделе посольства РФ в Риге. Это ставит под угрозу пенсионное и социальное обеспечение проживающих в республике почти 6 тысяч военных пенсионеров из России и членов их семей, пояснили в МИД.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал Евросоюз прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Это якобы необходимо для предотвращения "гибридных угроз".

В ответ на это официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова рекомендовала политику обратить внимание, от кого на самом деле исходит угроза для Европы.