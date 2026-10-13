13 октября, 09:18Политика
Латвийский разведывательный беспилотник курсировал у границ России и Белоруссии
Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS
Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил Латвии летал вблизи границ с Россией и Белоруссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
В 00:55 по московскому времени аппарат был недалеко от латвийского села Робежники. Он летел хаотично, но часть маршрута образовывали идеальные круги. Дрон шел на высоте примерно 1 километра. Сведений о его пункте назначения нет.
Речь идет о дроне типа Penguin C UAS, который принадлежит ВВС Балтийской республики. Аппарат пролетел вдоль границы с Россией, взяв курс в сторону Белоруссии.
Ранее беспилотник обнаружила служба воздушных операций национальной армии Молдавии. В районе города Сороки он пересек границу, после чего ненадолго исчез с радаров и снова появился уже в районе Единцы. Кроме того, известно, что в воздушное пространство республики он вошел со стороны Украины. Позже в Минобороны Румынии сообщили, что БПЛА упал в румынском уезде Сучава.