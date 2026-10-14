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Латвия не может полностью запретить транзит российского зерна или увеличить на 300% плату за использование железнодорожной инфраструктуры для его перевозки. Об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс по итогам заседания правительства.

Как пояснил глава кабмина, в Риге пришли к выводу, что решения по тарифам и транзиту относятся к исключительной компетенции Евросоюза. Кулбергс собирается поднять этот вопрос на переговорах в Брюсселе на текущей неделе.

Глава правительства предостерег от поспешных решений, указав на их возможные последствия. По мнению Кулбергса, попытка заблокировать перевозки зерна может обернуться для страны многомиллионными судебными тяжбами – истцы могут потребовать от 200 до 800 миллионов евро. Касательно иных предложенных мер Кулбергс отметил, что их реализация возможна только при соблюдении ряда условий.

По словам премьера, после доставки в Латвию российское зерно уже принадлежит не российским поставщикам, а стратегическим партнерам страны: США, Швейцарии и Японии.

Раннее Росстат подсчитал, что в 2025 году объем произведенного в России зерна на 72,7% превысил внутреннее потребление. Пиковым за последние годы остается 2022-й с показателем 191,4%, затем самообеспеченность снижалась – до 173,5% – в 2023-м и 152,4% – в 2024-м.

В 47 регионах России уровень самообеспечения зерном превысил 100%. Лидируют Карачаево-Черкесия (465,9%) и Ставропольский край (419,6%). Статистика приводится без учета данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.