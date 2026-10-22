Косачев предупредил россиян о рисках поездок в Европу

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что в настоящее время поездки в страны Европы небезопасны для граждан России. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам сенатора, в зоне риска находятся даже туристы, не имеющие отношения к политике.

"Россияне, если не в массовом порядке, то во многих случаях могут просто оказываться заложниками той ситуации, которая существует в межгосударственных отношениях, когда задержание граждан России потом превращается в некий аргумент за переговорным столом", – пояснил Косачев.

Он подчеркнул, что люди, приезжающие в европейские страны в качестве туристов, "подвергают себя очевидному риску". Политик призвал граждан не проверять "методом проб и ошибок", что может произойти при посещении Европы.

Ранее Черногория официально уведомила Россию о введении виз для россиян с 1 ноября. С этой даты въезд на территорию Черногории для граждан РФ будет осуществляться при наличии у них визы Черногории или визы одной из стран Шенгенской зоны, а также ряда других государств.

По данным СМИ, Еврокомиссия разрабатывает план, подразумевающий ужесточение выдачи шенгенских виз гражданам России с января 2027 года. Таким образом, Брюссель хочет ограничить визовые правила для сотен тысяч россиян, приезжающих в Евросоюз как туристы.