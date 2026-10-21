Бабуины разгромили гостиничный номер актрисы Толкалиной в Африке

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/tolkalinaliuba

Бабуины разгромили гостиничный номер 48-летней российской актрисы Любови Толкалиной во время отдыха в Африке. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог артистки.

По словам Толкалиной, животные попали внутрь через окно и устроили беспорядок. Вернувшись в комнату, актриса увидела разбросанные вещи и перевернутое содержимое апартаментов. Приматы украли яблоко, съели мыло и таблетки, пожевали порционные сливки вместе с пластиком и попытались зубами открыть бутылку джина.

При этом паспорт Толкалиной остался цел. Его утрата могла бы осложнить путешествие.

Ранее более 100 молодых макак, живущих в "обезьяньем детском саду", сбежали и напали на полицейский участок и жилые дома в Таиланде. Правоохранители отстреливались от животных с помощью рогаток. В результате приматов поймали и вернули в питомник. В поимке зверей также участвовали зоологи и местные жители.