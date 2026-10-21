В Якутии завершили эвакуацию людей с севшего на мель теплохода

Фото: MAX/"Служба спасения Якутии"

Спасатели вывезли с теплохода "Московский-11", который сел на мель на реке Лене в Якутии, всех пассажиров и членов экипажа, сообщили в республиканском министерстве по делам гражданской обороны и обеспечения безопасности.

Всего на борту находились 128 человек, в том числе 40 детей. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

Операция проходила при температуре воздуха минус 3 градуса. К ней привлекли более 25 спасателей и 6 единиц техники. Также сообщается, что судно снялось с мели и пришвартовалось у берега.

Якутская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности судоходства и прав пассажиров. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России также организовало доследственную проверку по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным ведомства, ущерба окружающей среде нет.

Теплоход, принадлежащий ООО "Ленатранс", сел на мель 21 октября примерно в 700 метрах от берега во время рейса из Якутска в Нижний Бестях. Судно отправилось от станции Намыв. В Минтрансе Якутии сообщили, что часть пассажиров собиралась продолжить путь на поезде, который ожидает их на станции.