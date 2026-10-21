Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Самолет Су-30 потерпел аварию в Калининградской области во время учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны РФ.

Воздушное судно, летевшее без боекомплекта, упало в безлюдном районе. Уточняется, что экипаж успел катапультироваться, угрозы жизни летчиков нет. Пилотов уже эвакуировали.

Ранее в Мазановском районе Амурской области разбился военный самолет Ту-95. Он выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Экипаж сделал все, чтобы отвести воздушное судно от жилых домов.

После авиакатастрофы на месте крушения возник сильный пожар, его удалось ликвидировать. В результате шесть членов экипажа погибли, а один получил травмы и был доставлен в медучреждение.

