Росавиация классифицировала событие с Ми-8МТВ-1 на Камчатке как аварию

Фото: MAX/"Восточное МСУТ СК России"

Росавиация классифицировала событие с вертолетом Ми-8МТВ-1 на Камчатке как аварию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследованием причин ЧП займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Камчатского межрегионального территориального управления Росавиации. Работа будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ-98).

В ведомстве пояснили, что основная цель расследования – установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Инцидент произошел 6 октября при посадке судна на турбазе на реке Жупанова. В тот момент борт опрокинулся и получил повреждения. Эксплуатантом вертолета является АО "Камчатское авиационное предприятие".

Рейс выполнялся по маршруту Петропавловск-Камчатский (Елизово) – база Жупанова – Петропавловск-Камчатский (Елизово). Экипаж из трех человек получил травмы легкой степени тяжести. Спасатели подведомственного Росавиации ФКУ "Камчатская РПСБ" эвакуировали их на вертолете Ми-8.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Рассматриваются две основные версии ЧП: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования вертолета.

