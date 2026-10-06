Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 09:41

Происшествия

Росавиация классифицировала событие с Ми-8МТВ-1 на Камчатке как аварию

Фото: MAX/"Восточное МСУТ СК России"

Росавиация классифицировала событие с вертолетом Ми-8МТВ-1 на Камчатке как аварию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследованием причин ЧП займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Камчатского межрегионального территориального управления Росавиации. Работа будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ-98).

В ведомстве пояснили, что основная цель расследования – установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Инцидент произошел 6 октября при посадке судна на турбазе на реке Жупанова. В тот момент борт опрокинулся и получил повреждения. Эксплуатантом вертолета является АО "Камчатское авиационное предприятие".

Рейс выполнялся по маршруту Петропавловск-Камчатский (Елизово) – база Жупанова – Петропавловск-Камчатский (Елизово). Экипаж из трех человек получил травмы легкой степени тяжести. Спасатели подведомственного Росавиации ФКУ "Камчатская РПСБ" эвакуировали их на вертолете Ми-8.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Рассматриваются две основные версии ЧП: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования вертолета.

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика