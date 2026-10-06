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06 октября, 07:50

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки Ми-8 на Камчатке

Фото: MAX/"Восточное МСУТ СК России"

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта заведено после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

По версии следствия, что судно летело по маршруту посадочная площадка Излучина – река Жупанова. В районе конечной точки он совершил жесткую посадку и завалился набок.

На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Однако судно было повреждено. В настоящее время рассматриваются две основные версии ЧП: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования вертолета.

Следователи и криминалисты на данный момент проводят следственные мероприятия, которые позволят выявить обстоятельства и причины происшествия.

Инцидент с вертолетом Камчатского авиапредприятия произошел утром 6 октября. В этот момент судно выполняло авиаработы. Экипаж сам сообщил о происшествии в оперативные службы.

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