Вертолет совершил жесткую посадку на юге Камчатки

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Вертолет с тремя членами экипажа совершил жесткую посадку в районе реки Жупанова на юге Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

По предварительной информации, в результате посадки никто из членов экипажа не пострадал. Подробности случившегося уточняются.

Ранее военный самолет разбился у села Красноярова в Амурской области. По данным Минобороны, экипаж выполнял учебно-тренировочный полет, боекомплекта на борту не было. СМИ сообщали, что причиной крушения мог стать взрыв топлива на борту.

Ту-95 упал в безлюдной местности, в результате аварии шесть членов экипажа погибли, а один получил травмы и был доставлен в медучреждение. После ЧП на месте крушения возник сильный пожар, который позже был ликвидирован. В правительстве региона отметили, что экипаж Ту-95 принял все усилия, чтобы отвести самолет от жилых домов.