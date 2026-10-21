21 октября, 15:55 (обновлено 21.10.2026 16:09)Транспорт
В столице перекрыли несколько съездов на МКАД
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве перекрыли несколько съездов на МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.
По данным ведомства, движение временно закрыто на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе, на съезде с Боровского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, на съезде с Озерной улицы на внутреннюю сторону МКАД.
Кроме того, это также касается съезда с проспекта Генерала Дорохова на внутреннюю сторону МКАД, съездов с Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, съезда с проспекта Багратиона на внутреннюю сторону МКАД и съездов с улицы Горбунова на внутреннюю и внешнюю стороны МКАД.
Ранее в Москве с начала года изменили схему движения на 19 перекрестках в девяти административных округах, организовав там круговое движение. Такие схемы открывают дополнительные направления, сокращают объезды и равномернее распределяют транспортные потоки.