В столице перекрыли несколько съездов на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве перекрыли несколько съездов на МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

По данным ведомства, движение временно закрыто на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе, на съезде с Боровского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, на съезде с Озерной улицы на внутреннюю сторону МКАД.

Кроме того, это также касается съезда с проспекта Генерала Дорохова на внутреннюю сторону МКАД, съездов с Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, съезда с проспекта Багратиона на внутреннюю сторону МКАД и съездов с улицы Горбунова на внутреннюю и внешнюю стороны МКАД.

Ранее в Москве с начала года изменили схему движения на 19 перекрестках в девяти административных округах, организовав там круговое движение. Такие схемы открывают дополнительные направления, сокращают объезды и равномернее распределяют транспортные потоки.