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21 октября, 17:31

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Диетолог Моньино: запеченный накануне картофель более полезный для кишечника

Диетолог назвала способ приготовления картофеля для улучшения его свойств

Фото: 123RF.com/lenyvavsha

Запеченный картофель, оставленный на сутки перед употреблением, может быть полезнее свежеприготовленного. Об этом заявила диетолог Сандра Моньино, чьи слова приводит издание El Economista.

Специалист объяснила, что после охлаждения в картофеле увеличивается количество резистентного крахмала. Он не переваривается в тонком кишечнике и становится питательной средой для полезных бактерий, обитающих в толстой кишке.

По словам Моньино, эти бактерии вырабатывают масляную кислоту, которая обладает противовоспалительными свойствами.

Для приготовления блюда диетолог рекомендовала запекать картофель в духовке, добавляя оливковое масло и специи. В частности, она предложила использовать куркуму, перец и имбирь. Есть приготовленное блюдо Моньино посоветовала на следующий день.

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