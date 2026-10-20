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20 октября, 14:54

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Врач Скальный: бананы, темный шоколад и твердый сыр помогут справиться с осенней апатией

Врач рассказал, какие продукты помогут справиться с осенней апатией

Фото: depositphotos/encrier

Бананы, темный шоколад и твердый сыр помогут справиться с осенней апатией. Об этом кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской элементологии РУДН Андрей Скальный рассказал Агентству "Москва".

По его словам, больше всего веществ, повышающих уровень серотонина, находится в этих продуктах. Пользу бананов специалист объяснил высоким содержанием в них калия.

Кроме того, чтобы взбодриться и прогнать хандру, апатию и сонливость, необходимо употреблять разнообразную "цветную" пищу – красную, желтую и зеленую, по принципу светофора.

Врач объяснил это тем, что сам вид разной цветной еды тоже может повышать настроение.

Ранее член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева предупредила, что людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и заболеваниями почек не стоит пить соки с содержанием банана.

Ранее поклонники ЗОЖ начали рассказывать в Сети об особой пользе бананового сока, который якобы считается супернапитком среди врачей скорой помощи. Его предлагают как здоровый перекус, позволяющий поддержать энергию. Однако эксперт считает, что полезнее все-таки брать целый банан.

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