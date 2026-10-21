В Туле пару приговорили к тюремному заключению за истязание 6-летнего сына

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Суд в Туле приговорил родителей к лишению свободы за истязание 6-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в соцсети "ВКонтакте".

Семья проживала в поселке Плеханово. Установлено, что родители ограничивали мальчика в еде и запирали его в ванной. Кроме того, по отношению к ребенку применяли физическое насилие.

Полицейские нашли его в закрытой ванной, когда пришли к семье. В этот момент у мальчика были связаны руки, а на теле видны повреждения. После этого ребенка направили в социально-реабилитационный центр города.

В отношении родителей возбудили уголовное дело, их арестовали. Они признали вину. Мужчину приговорили к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы, его супругу – к 6 годам колонии. Женщину также обязали выплатить штраф в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, пара должна оплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее в Ингушетии мужчина запер супругу в доме, угрожая ружьем, и несколько раз выстрелил в прибывшего сотрудника полиции. Инцидент произошел в сельском поселении Экажево. Мужчина находился в состоянии опьянения. Помимо супруги, в доме были трое несовершеннолетних детей.

Злоумышленника обезвредили, изъяли оружие, гильзы и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело, фигурант подозревается в незаконном лишении свободы супруги, а также в применении насилия в отношении сотрудника полиции.