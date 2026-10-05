В Сызрани возбудили дело после сообщений о насилии над детьми в лагере

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Следователи возбудили уголовное дело после появления в соцсетях информации о возможном применении физического насилия к воспитанникам детского лагеря в Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

Правоохранители, проводя мониторинг соцсетей, обнаружили посты, в которых сообщалось о нарушениях закона в отношении детей. В частности, утверждается, что вожатый одного из лагерей избивал двух братьев, страдающих аутизмом.

Дело возбудили по поручению руководителя регионального управления СК Павла Олейника. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, прокуратура контролирует расследование.

Ранее в Приморском крае группа школьниц напала на 13-летнюю сверстницу в городе Партизанске на Ленинской улице. Они избили девочку и забрали ее сумку. Видео инцидента появилось в соцсетях, СК организовал проверку по статье о хулиганстве, устанавливаются личности участников.