05 октября, 16:36Происшествия
В Сызрани возбудили дело после сообщений о насилии над детьми в лагере
Фото: sledcom.ru
Следователи возбудили уголовное дело после появления в соцсетях информации о возможном применении физического насилия к воспитанникам детского лагеря в Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.
Правоохранители, проводя мониторинг соцсетей, обнаружили посты, в которых сообщалось о нарушениях закона в отношении детей. В частности, утверждается, что вожатый одного из лагерей избивал двух братьев, страдающих аутизмом.
Дело возбудили по поручению руководителя регионального управления СК Павла Олейника. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, прокуратура контролирует расследование.
Ранее в Приморском крае группа школьниц напала на 13-летнюю сверстницу в городе Партизанске на Ленинской улице. Они избили девочку и забрали ее сумку. Видео инцидента появилось в соцсетях, СК организовал проверку по статье о хулиганстве, устанавливаются личности участников.