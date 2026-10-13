Мужчина запер жену с детьми и открыл огонь по полицейскому в Ингушетии

Фото: MAX/"Следком Ингушетия"

В Ингушетии мужчина запер супругу в доме, угрожая ружьем, и несколько раз выстрелил в прибывшего сотрудника полиции, сообщили в управлении СК РФ по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел в сельском поселении Экажево. Мужчина находился в состоянии опьянения. Помимо супруги, в доме были трое несовершеннолетних детей.

Злоумышленника обезвредили сотрудники МВД, действовавшие при поддержке Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии.

Следователи изъяли оружие, гильзы и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело, мужчина подозревается в незаконном лишении свободы супруги, а также в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Челябинске признал виновным 40-летнего местного жителя в незаконном лишении свободы и угрозах убийством двум медикам. В феврале 2025 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вызвал врачей к месту жительства. Прибывшим на вызов администратору и фельдшеру частного медицинского центра он, взяв аэрозольный пистолет и направив его на потерпевших, потребовал оставаться в квартире против их воли, неоднократно угрожая убийством.

