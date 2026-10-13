Жителя Челябинской области осудили за угрозы убийством и незаконное лишение свободы врачей

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В Челябинске суд признал 40-летнего местного жителя виновным в незаконном лишении свободы и угрозах убийством двум медикам. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону в телеграм-канале.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал врачей по месту жительства.

Когда на вызов прибыли администратор и фельдшер частного медицинского центра, он взял аэрозольный пистолет и, направив его на потерпевших, потребовал оставаться в квартире против их воли, неоднократно угрожая убийством.

Мужчину признали виновным по пункту "б" части 2 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") и пунктам "г", "ж" части 2 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы").

Ему назначено наказание в виде трех лет двух месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Ранее суд Екатеринбурга заключил под стражу троих обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. По версии следствия, в мае – июне этого года злоумышленники вымогали у местного жителя 1 миллион рублей. В июле они также похитили 25-летнего мужчину и вымогали у него ту же сумму.

Злоумышленникам предъявили обвинения по пункту "а" части 3 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное организованной группой") и пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой"). Их арестовали до 14 ноября 2026 года включительно.